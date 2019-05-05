«Зенит» досрочно стал пятикратным чемпионом России по футболу

Сине-бело-голубые в матче 27-го тура сыграли вничью с грозненским «Ахматом» — 1:1. Ближайший преследователь петербургской команды — «Локомотив» — проиграл тульскому «Арсеналу» со счетом 0:2.

Таким образом, «Зенит» набрал 58 очков и оказался недосягаем для железнодорожников, у которых в активе 49 очков.

В случае если петербуржцы проиграют все три оставшиеся встречи, а «Локомотив» выиграет — у команд будет равное количество очков. Однако преимущество будет на стороне «Зенита» за счет личных встреч.