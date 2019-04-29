КГБ Белоруссии обвиняет бывшего замгоссекретаря Совбеза в получении взятки от российской коммерческой структуры

Посольство России в Минске направило белорусской стороне официальный запрос по поводу задержания россиянина. Об этом говорится в «Твиттере» дипмиссии. Уточняется, что речь идет об одном задержанном.

Ранее пресс-служба КГБ Белоруссии сообщила, что при аресте гендиректора «Белтелекома» Сергея Сиводедова был задержан за передачу взятки в размере 15 тысяч евро гражданин России. Отмечается, что он сотрудничает со следствием.

Между тем, накануне также стало известно, что при задержании бывшего заместителя госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Андрея Втюрина был задержан представитель российской коммерческой структуры. Однако, в данном случае не говорится, что это гражданин России, пояснили ТАСС в пресс-службе посольства.

По версии следствия, Втюрин получил взятку в размере 150 тысяч долларов.

Пока нельзя сказать, обусловлено ли обвинение в коррупции в отношении ближайшего соратника Александра Лукашенко политическими мотивами, сказал «Эху» шеф-редактор аналитической редакции агентства Regnum Юрий Баранчик. Он добавил, что пока нет признаков того, что в Белоруссии каким-либо образом специально давят на лоббистов интересов России.

Андрея Втюрина отстранили из-за связей с Российской Федерацией,— сказал ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. По его словам, вряд ли формально Втюрина обвинят в передаче какой-либо информации России, потому что это был бы позор для страны.

Задержания белорусских чиновников связаны скорее всего с коммерческими, а не политическими мотивами. Такое мнение «Эху» высказал доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.

Ведение дел с Россией – монополия белорусского президента Александра Лукашенко, другие политики или бизнесмены на эту сферу не посягают, — добавил Кирилл Коктыш.