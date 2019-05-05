В Панаме пройдут всеобщие выборы

Гражданам предстоит избрать президента, депутатов парламента и глав местного самоуправления.

В президентской гонке участвуют семь кандидатов. Среди них как члены представленных в парламенте партий, так и самовыдвиженцы. Президент избирается прямым всеобщим тайным голосованием относительным большинством голосов без права переизбрания в течение двух сроков, следующих непосредственно после окончания их полномочий. Следить за ходом голосования будут в числе прочих наблюдатели от Организации американских государств.