В Москве пройдут переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Венесуэлы Хорхе Арреасой

Они обсудят ситуацию в Боливарианской республике и вокруг нее в связи с попыткой госпереворота в этой стране, перспективы политико-дипломатического урегулирования разногласий в рамках Конституции, а также варианты международных посреднических усилий по содействию диалогу Правительства и оппозиции, сообщило российское внешнеполитическое ведомство. Кроме того, речь пойдет о двусторонних отношениях между странами.