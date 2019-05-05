В Северной Македонии пройдет второй тур выборов главы государства

Первые президентские выборы после переименования бывшей югославской республики по завершении первого тура вызвали немалое беспокойство властей в связи непривычно низкой явкой избирателей и столь же низкой разницей в голосах между лидирующими кандидатами. Поддержкой большей части избирателей заручились Стево Пендаровски от правящего «Социал-демократического союза Македонии», возглавляемого действующим премьер-министром страны Зораном Заевым, а также Гордана Силяновска-Давкова от крупнейшей в стране оппозиционной партии «Внутренняя македонская революционная организация».