Причиной отставки министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона могли стать его высказывания о здоровье премьера

Причиной отставки министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона могли стать его высказывания о здоровье премьер-министра Терезы Мэй, а также его желании втянуть британские войска в военные действия за рубежом. Об этом сообщает газета The Sunday Times со ссылкой на источники в правительстве и руководстве Консервативной партии. При этом, как утверждают источники издания, сам Уильямсон эту версию категорически отрицает.

Глава Минобороны лишился должности 1 мая после утечки в СМИ информации с заседания Совета нацбезопасности, на котором Великобритания одобрила участие китайской компании Huawei в создании в стране сети мобильной связи пятого поколения. Новым руководителем военного ведомства назначена Пенни Мордонт. Она стала первой в истории страны женщиной на этом посту.