Лидер КНДР Ким Чен Ын объяснил проведение ракетных запусков необходимостью отстаивать политический суверенитет и экономическую самостоятельность республики. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи. Отмечается, что председатель Госсовета присутствовал на наблюдательном пункте, где «ознакомился с планом нанесения средствами огневого поражения различных калибров огневого удара и проверил ход подготовки стрельбы, включая выдвижение на огневую позицию и развертывание дальнобойных реактивных орудий крупных калибров и тактического управляемого оружия». По данным агентства, Ким Чен Ын остался доволен, назвал учения успешными и похвалил военнослужащих.

Стрельбы, о которых идет речь, состоялись накануне утром. Первым о них сообщило агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных. В заявлении говорилось о нескольких пусках из города Вонсана на восточном побережье в направлении Японского моря.