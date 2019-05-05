Бывший мэр Краснодара Валерий Самойленко скончался на 82-м году жизни

Как сообщается на сайте администрации города, он умер прошлой ночью после продолжительной болезни. Отмечается, что «в истории Краснодара с именем Валерия Александровича связана целая эпоха. При его личном участии проходило становление органов местного самоуправления в их современном виде». При Самойленко были построены несколько микрорайонов и мостов. В общей сложности он управлял городом 13 лет: с 1987 по 1990 годы, с 1991 по 1994 годы, с 1997 по 2000.