На Кунцевском кладбище в Москве вандалы осквернили могилу Героя Советского Союза Александра Медведева

На Кунцевском кладбище в Москве вандалы осквернили могилу Героя Советского Союза генерала-полковника авиации Александра Медведева. Злоумышленники повредили кромку памятника и отломили с него бронзовый букет. Разрушения обнаружила его дочь, сообщает «Пятый канал». Отмечается, что могила Медведева является объектом культурного наследия.

Александр Медведев совершил свой первый боевой вылет 24 июня 1941 года. Он получил звезду Героя Советского Союза за сбитые вражеские самолеты во время Великой Отечественной. После войны занимал пост первого замначальника Главного штаба ВВС СССР. Скончался в мае 1984 года от лейкемии.