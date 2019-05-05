Около 5 тысяч человек приняли участие в шествии «Бессмертный полк» в Торонто

В этом году акция уже в пятый раз проходит в центре канадского города. Как рассказал ТАСС организатор мероприятия, руководитель общественной группы российских соотечественников «Русская Канада» Леон Мицнер, колонна прошла по нескольким популярным центральным улицам, впереди в открытых автомобилях ехали ветераны Великой Отечественной, затем около Мемориала погибшим воинам состоялась церемония возложения цветов, минута молчания и митинг — концерт памяти. В шествии приняли участие представители различных диаспор и выходцы из всех стран бывшего Советского Союза. По мнению собеседника агентства, людей могло быть и больше, но помешала погода — шел небольшой дождь. По его словам, акция прошла без происшествий, безопасность обеспечивали сотрудники городской полиции