Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо признал неудачной попытку свергнуть президента страны Николаса Мадуро

В качестве причины он назвал недостаточную поддержку со стороны венесуэльских военных. В интервью американской газете «Вашингтон пост» политик не исключил, что согласился бы на предложение со стороны США о начале иностранной военной интервенции, если бы оно поступило.

Во вторник в Венесуэле группа военных выступила на стороне оппозиции, после чего в стране возобновились масштабные антиправительственные выступления. Во время манифестаций, которые сопровождались стычками с силовиками, только в Каракасе пострадали десятки человек. По данным неправительственных организаций, за два дня были задержаны свыше 200 участников протестов.