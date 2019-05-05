Пхеньян подтвердил проведение стрельб из дальнобойных реактивных орудий

Руководил учениями оборонительных частей председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи. Уточняется, что цель тренировочного запуска — протестировать крупнокалиберные пусковые установки большой дальности и тактическое управляемое вооружение.

Ранее Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что Северная Корея провела пуск ракеты малой дальности. Затем слово «ракеты» из сообщений убрали, упоминая лишь о проведении нескольких пусков.