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01:10, 05 мая 2019

Власти казахстанского города Актобе решили отказаться от проведения акции «Бессмертный полк»

Шествие должно было состояться 9 мая в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщается на сайте городской администрации, решение его отменить было принято после обращения участников акций предыдущих лет, которые пожаловались на выброшенные в урны портреты погибших. Также власти выразили опасение, что из-за проведения акции на дорогах могут образоваться заторы, что вызовет для жителей города большие неудобства. В администрации отметили, что организаторы подобных мероприятий должны за 10 дней до их проведения подавать соответствующее заявление, однако этого не было сделано. Власти предложили всем желающим почтить память участников Великой Отечественной, присоединившись к праздничным мероприятиям, которые пройдут 9 мая в парке Первого президента Республики Казахстан.



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