Координатор штаба Навального в Петербурге пожаловался в СК на полицейских, избивших его на первомайской демонстрации

Координатор штаба Алексея Навального в Петербурге требует возбудить уголовное дело против полицейских, избивших его на первомайской демонстрации. Александр Шуршев обратился в Следственный комитет через адвоката правозащитной организации «Апология протеста» Виталия Черкасова, сообщает «Коммерсант».

Юрист отметил, что подал заявление через электронную приемную СК, поскольку принять его лично дежурные сотрудники ведомства отказались. Сам активист вместе с исполнительным директором «Открытой России» Андреем Пивоваровым сейчас отбывает 10 суток административного ареста по обвинению в организации несанкционированного митинга «Свободному Петербургу — свободные выборы».