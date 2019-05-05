В Петербурге празднуют победу «Зенита» в чемпионате России по футболу

В честь первенства городской команды зажглись факелы Ростральных колонн, а подсветка башни «Лахта-центра», самого высокого здания Европы, окрасилась в сине-бело-голубые цвета футбольного клуба.

«Зенит» досрочно завоевал звание чемпиона России по футболу за три тура до окончания первенства.

Накануне петербургская команда сыграла вничью 1:1 на выезде с «Ахматом» в Грозном и набрала 58 очков в 27 играх. В свою очередь ближайший преследователь «Зенита» в турнирной таблице и прошлогодний чемпион — московский «Локомотив» — проиграл 0:2 на выезде тульскому «Арсеналу», оставшись на втором месте с 49 очками. Даже если железнодорожники выиграют все свои оставшиеся встречи в российской премьер-лиге, а «Зенит» проиграет, по всем остальным показателям петербургская команда все равно останется на первом месте в общем зачете. До окончания турнира «Зениту» еще предстоит сыграть с ЦСКА (12 мая), «Ростовом» (19 мая) и «Енисеем» (26 мая).