Петербургский «Зенит» досрочно выиграл чемпионат России по футболу

Это стало ясно по итогам матча «Локомотива» с тульским «Арсеналом». Столичный клуб, занимавший второе место, потерпел поражение со счетом 2:0 и потерял шансы на победу в турнире. Ранее в Грозном «Зенит» сыграл вничью с «Ахматом» (1:1) и получил дополнительное очко. Сейчас на счету петербуржцев 58 очков, «Локомотив» отстает от него на девять очков. Даже если московская команда выиграет все оставшиеся встречи, она останется на второй строчке. Церемония награждения «Зенита» кубком победителя чемпионата России состоится в рамках матча 28-го тура против ЦСКА, который пройдет 12 мая в Санкт-Петербурге.