В Новосибирске сегодня откроется выставка плакатов с прошедшего шествия «Монстрация»

На ежегодную акцию в Новосибирске 1 мая, по некоторым подсчетам, вышло около двух тысяч человек.

«Одной ногой в музее» — так называется выставка плакатов, переданных участниками «Монстрации» в Городской центр изобразительных искусств Новосибирска. Пока учреждение опубликовало лишь краткое превью тех транспарантов и лозунгов, которые можно будет увидеть на экспозиции, но большой тайны нет — все они попали в объективы фотокорреспондентов еще первого мая. В этот раз, как и всегда, по словам организатора акции художника Артема Лоскутова, на «Монстрации» «в коротких формулах» были подведены итоги года. Участники шествия обратили внимание на резонансные законопроекты и высказывания чиновников: «Мы за суверенный биотуалет», «Интернет со вкусом лука», «15 уток», «Не создавай волнение» и «мы вымерли, потому что государство не просило нас рожать» — эти и другие лозунги был и развернуты на улицах Новосибирска. Нынешняя «Монстрация» стала уже шестнадцатой по счету.

В этом году «Монстрации» прошли в десятке российских городов. На акциях задержали около 130 человек.