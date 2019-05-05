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00:02, 05 мая 2019

В Новосибирске сегодня откроется выставка плакатов с прошедшего шествия «Монстрация»

На ежегодную акцию в Новосибирске 1 мая, по некоторым подсчетам, вышло около двух тысяч человек.
«Одной ногой в музее» — так называется выставка плакатов, переданных участниками «Монстрации» в Городской центр изобразительных искусств Новосибирска. Пока учреждение опубликовало лишь краткое превью тех транспарантов и лозунгов, которые можно будет увидеть на экспозиции, но большой тайны нет — все они попали в объективы фотокорреспондентов еще первого мая. В этот раз, как и всегда, по словам организатора акции художника Артема Лоскутова, на «Монстрации» «в коротких формулах» были подведены итоги года. Участники шествия обратили внимание на резонансные законопроекты и высказывания чиновников: «Мы за суверенный биотуалет», «Интернет со вкусом лука», «15 уток», «Не создавай волнение» и «мы вымерли, потому что государство не просило нас рожать» — эти и другие лозунги был и развернуты на улицах Новосибирска. Нынешняя «Монстрация» стала уже шестнадцатой по счету.
В этом году «Монстрации» прошли в десятке российских городов. На акциях задержали около 130 человек.



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