В Архангельске сегодня пройдет очередной митинг против строительства мусорного полигона в Шиесе

Акция состоится в Новодвинске, на местном стадионе, на окраине города.

Новодвинцы выразят свое недовольство строительством межмуниципального мусорного полигона на 30 километре трассы М-8 «Холмогоры» и скажут «нет» ввозу московского мусора в Архангельскую область, на полигон у станции Шиес Ленского района. Администрация Новодвинска антимусорный митинг на активистам согласовала, в послеобеденное время, в первый день после праздников, на стадионе «Мотор». Впрочем, сам процесс согласования не был беспрепятственным –на центральной площади акцию не разрешили. В первом отказе за подписью исполняющего обязанности главы города Марии Хвостюк, говорилось, что если на площади 5 мая соберутся две тысячи человек «это нарушит норму областного закона», который запрещает проводить публичные мероприятия на расстоянии менее 50 метров от стационарных торговых объектов и детских организаций. Активисты, оставленные без выбора, на предложенной площадке обнаружили грязь и лужи. Администрация в уборке этой территории перед протестной акцией навстречу не пошла.

Жители Новодвинска настаивают, что строительство опасного полигона недопустимо и сиюминутная экономическая выгода, которую возможно и получит регион, никак не оправдывает ввоз отходов из Подмосковь.