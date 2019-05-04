Факелы Ростральных колонн зажжены в Санкт-Петербурге в честь досрочной победы Зенита в чемпионате России по футболу.

Об этом сообщает пресс служба петербургской команды. Сегодня «Зенит» в матче 27-го тура сыграл вничью с грозненским «Ахматом» со счетом 1:1, а занимающий второе место «Локомотив» проиграл тульскому «Арсеналу» (0:2). За три тура до окончания чемпионата «Зенит» оторвался от «Локомотива» на девять очков и имеет лучший баланс личных встреч. «Зенит» стал чемпионом России в пятый раз. Церемония награждения «Зенита» кубком победителя чемпионата России состоится в рамках матча 28-го тура против ЦСКА, который пройдет 12 мая в Санкт-Петербурге. При этом кубок останется в клубе на вечное хранение.