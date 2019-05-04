Израильские военные в ответ на ракетные обстрелы из  сектора Газа поразили в  анклаве 120 военных целей радикалов

Как сообщила армейская пресс-служба, с утра субботы палестинцы запустили по Израилю не менее 200 ракет, десятки из них были перехвачены системой ПВО «Железный купол». По данным израильской полиции, в результате ракетных обстрелов ранения получили двое израильтян. В результате ответных ударов в секторе Газа погибли от 5 до 6 боевиков. Минздрав прибрежного анклава сообщает о гибели беременной женщины, ребенка и подростка.