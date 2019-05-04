Посольство России в Минске направило властям Белоруссии официальный запрос по поводу задержания россиянина

Об этом говорится в Твиттере дипмиссии. Ранее КГБ Беларуси заявил об аресте гражданина России за передачу взятки в 15 тыс. долл. гендиректору «Белтелекома» Сергею Сиводедову.

В посольстве уточнили, что речь идет об одном задержанном гражданине России. Между тем, ранее также сообщалось, что при задержании бывшего замгоссекретаря Совбеза Белоруссии Андрея Втюрина при передаче взятки был задержан представитель российской коммерческой структуры. Как пояснил ТАСС пресс-секретарь посольства Алексей Маскалев, гражданство задержанного не уточнялось.