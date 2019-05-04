Руководитель штаба Навального в Петербурге подал заявление в СК на  полицейских, сбивших его с ног на демонстрации

Руководитель штаба Навального в Петербурге Александр Шуршев подал заявление в СК на полицейских, сбивших его с ног во время первомайской демонстрации. Как сообщил «Эху Москвы» адвокат правозащитной организации «Апология протеста» Виталий Черкасов, ему пришлось подавать заявление от имени Шуршева в электронную приемную СК.

Сам Шуршев вместе с исполнительным директором «Открытой России» Андреем Пивововаровым сейчас отбывает административный арест на 10 суток по обвинению в организации несанкционированного митинга «Свободному Петербургу — свободные выборы» на первомайском шествии в Петербурге.



Организаторы первомайского шествия, которое в петерьурге разогнала полиция обратились в следственный комитет. Они требуют возбудить уголовное дело.

В прокуратуру и следственный комитет обратились почти все организаторы первомайского оппозиционного шествия: это и 5 депутатов Законодательного Собрания, и представители Открытой России, Красивого Петербурга, объединённые демократы и другие участники так называемого комитета в защиту Петербурга. Все они требуют возбудить уголовные дела по двум статьям: воспрепятствование праву на свободу собраний. Превышение должностных полномочий. В обращении подчеркивается, что шествие было согласовано властями.

Напомним, ранее разгон мирной оппозиционной демонстрации осудил петербургский омбудсмен, его поддержал и совет по правам человека. Также Организация «Эмнисти Интернешнл» признала всех лишенных свободы участников акции узниками совести.

Напомним, всего задержали около 70 человек. Сначала в автобусы сажали тех у кого в руках были плакаты с критикой временного губернатора Беглова, потом колонну и вовсе остановили и полицейские вместе с Росгвардейцаи вытеснили всех оппозиционеров на тротуар. При этом многих задерживали избивали ногами и дубинками тащили по асфальту.

Один из лидеров штаба Навального в петерьурге Александр Шуршев, а также директор открытой России андрей Пивоваров были арестованы на 10 суток.