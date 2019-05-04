В Казахстане кандидатом в президенты впервые зарегистрировали женщину

Данию Еспаеву выдвинула демократическая партия «Ак жол». В Центризбиркоме заявили, что все ее документы соответствуют требованиям. Еспаевой 58 лет. В разные годы она занимала руководящие должности в банках. С марта 2016 года она — депутат парламента. Регистрация кандидатов завершится ровно через неделю. Как передает радио «Свобода», всего в ЦИК подали заявления девять претендентов. Один из них снялся в пользу Еспаевой, а другой не сдал экзамен на знание казахского языка. Внеочередные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня.