Руководитель штаба Навального в Петербурге подал заявление на полицейских, сбивших его с ног во время демонстрации

Руководитель штаба Навального в Петербурге Александр Шуршев подал заявление в СК на полицейских, сбивших его с ног во время первомайской демонстрации. Как сообщил «Эху Москвы» адвокат правозащитной организации «Апология протеста» Виталий Черкасов, ему пришлось подавать заявление от имени Шуршева в электронную приемную СК. Сам Шуршев вместе с исполнительным директором «Открытой России» Андреем Пивововаровым сейчас отбывает административный арест на 10 суток по обвинению в организации несанкционированного митинга «Свободному Петербургу — свободные выборы» на первомайском шествии в Петербурге.