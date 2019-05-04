Руководитель штаба Навального в Петербурге подал заявление в СК на  полицейских, сбивших его с ног на демонстрации

Руководитель штаба Навального в Петербурге Александр Шуршев подал заявление в СК на полицейских, сбивших его с ног во время первомайской демонстрации. Как сообщает «Коммерсант», активист обратился в СК через адвоката правозащитной организации «Апология протеста» Виталия Черкасова. Сам Шуршев вместе с исполнительным директором «Открытой России» Андреем Пивововаровым сейчас отбывает административный арест на 10 суток по обвинению в организации несанкционированного митинга «Свободному Петербургу — свободные выборы» на первомайском шествии в Петербурге.