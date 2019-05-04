Барнаульский приют для пожилых людей, где нашли истощенных пенсионеров, лишат статуса поставщика социальных услуг
Барнаульский приют для пожилых людей, где журналисты нашли истощенных пенсионеров, лишат статуса поставщика социальных услуг. Как пишет «Новая газета», речь идет о приюте, созданном общественной организацией «Мир без наркотиков – Успех». Как сообщил телеканалу «Катунь 24» замминистра социальной защиты Алтайского края Александр Репин, ситуацию с пенсионерами, проживавшими в приюте ведомство взяло под особый контроль. «Катунь 24» отмечал, что некоторые из постояльцев были истощены, а у некоторых на лице были синяки. После выхода сюжета в эфир пенсионеров увезли в неизвестном направлении. Сейчас их местонахождения установлено. Приют был устроен в одной из жилых квартир Барнаула.