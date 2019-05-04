СК  начал проверку больницы в Новоалтайске, где дежурный хирург отказался осматривать пенсионера

Об инциденте региональному изданию «Толк» рассказала внучка пациента. По ее словам, 2 мая 68-летний мужчина почувствовал себя плохо, начал задыхаться и кашлять кровью. Родственники отвезли его в больницу, где дежурный хирург сказал, что осматривать пациента не будет и чтобы родственники «вызывали попа». По сведениям издания, в реанимации, куда впоследствии отправили мужчину, у него диагностировали разрыв желудка с внутренним кровотечением и оценили его состояние как тяжелое.