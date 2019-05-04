Не менее пяти палестинских радикалов были убиты в результате ударов по целям ХАМАС в секторе Газа

Это данные армии обороны Израиля. Удар был нанесен в ответ на ракетные обстрелы израильской территории. Как сообщил официальный представитель израильской армии, израильские истребители продолжают наносить удары по военным целям в Газе. Ранее сообщалось, что с утра субботы по Израилю со стороны анклава было выпущено не менее 200 ракет, десятки из них перехватила система ПВО «Железный купол». В результате обстрелов ранения получили двое израильтян.