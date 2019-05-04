Зенит сегодня не станет чемпионом России по футболу

Питерский клуб потерял очки в Грозном, сыграв вничью с Ахматом и отсрочил завоевание золотых медалей. В эти минуты в Туле начинается матч между Арсеналом и главным конкурентом Зенита — Локомотивом.

Зенит пропустил в середине второго тайма. Хозяева разыграли нехитрую комбинацию и Исмаэл из-за штрафной в касание пробил в самый угол. Отыграться удалось на последних минутах. Себастьян Дриусси с четвертой попытки затолкал мяч в ворота. Ничья 1-1. Торжественные церемонии пришлось отложить. В случае победы любая потеря очков Локомотивом делала Зенит недосягаемым, а потеря сегодня весьма вероятна. Локо играет в Туле с Арсеналомю. Под руководством Игоря Черевченко клуб выглядит весьма состоятельно и продолжает борьбу за попадание в еврокубки. Сегодня Спартак, который занимает пятое место выиграл у Урала на выезде со счетом 1-0 и терять очки Арсеналу нельзя. Локомотив из четырех последних матчей выиграл три и уж на прямое попадание в Лигу Чемпионов точно рассчитывает.

В следующем туре 11 мая Зенит сыграет в Петербурге с ЦСКА