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19:00, 04 мая 2019

Лондонская полиция решила не заводить дело об утечке информации с заседания британского Совбеза

Речь идет о совещании, на котором было решено допустить китайскую корпорацию Huawei к созданию в стране сетей 5G.

Произошедшая утечка, полагают в Скотленд-Ярде, не нанесла серьезного ущерба общественным интересам. Замглавы ведомства Нил Басу отметил, что закон о государственной тайне не был нарушен. Это, по его словам, значит, что поводов для возбуждения уголовного дела против госслужащих, допустивших утечку, нет. О закрытом заседании британского Совбеза в конце апреля сообщила газета Daily Telegraph. Издание отметило, что четверо членов правительства Терезы Мэй выступили против ее позиции по поводу привлечения компании Huawei к строительству сетей мобильной связи пятого поколения в Великобритании. По данным газеты, это главы МВД и МИДа, а также Гэвин Уильямсон, занимавший пост министра обороны, и тогдашняя министр по вопросам международного развития Пенни Мордонт. В результате внутреннего расследования в среду Мэй отправила Уильямсона в отставку. Премьер посчитала, что именно его ведомство допустило утечку итогов заседания Совбеза в прессу. Министром обороны она назначила Пенни Мордонт. После этого в аппарате Мэй назвали инцидент исчерпанным. Сам Уильямсон отрицает свою причастность к произошедшему.

США обвиняют Huawei в промышленном шпионаже. Китайская корпорация это отрицает



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