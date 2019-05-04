«Белнефтехим» подтверждает поступление качественной российской нефти по трубопроводу «Дружба» на станцию Мозырь

Белорусский оператор не исключает, что уже завтра начнется отгрузка сырья на местный НПЗ. Ранее о поступлении качественной нефти на Мозырский НПЗ отчиталось российское Минэнерго. О том, что очищенная российская нефть уже пересекла границу Белоруссии, 2 мая сообщила пресс-секретарь концерна Белнефтехим Мария Костюкевич.

Переработка качественной российской нефти на Мозерском НПЗ планируется с 6 мая.