По уточненным данным армии обороны Израиля, радикалы из сектора Газа за день выпустили по израильской территории не менее двухсот ракет. Как сообщает армейская пресс-служба, десятки из них были перехвачены системой ПВО «Железный купол». В ответ Израиль нанес удар по тридцати объектам движения ХАМАС в секторе Газа. О потерях стороны официально не сообщают.

Сегодняшние обстрелы со стороны Палестины неожиданностью для Израиля не стали, — на это обращает внимание израильский политолог Алекс Векслер.

Между тем, израильские военные закрыли сразу два КПП на границе с анклавом и упразднили зону для рыбной ловли для палестинцев у побережья сектора Газа.