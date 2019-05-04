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19:00, 04 мая 2019

Радикалы из сектора Газа за день выпустили по израильской территории не менее двухсот ракет

По уточненным данным армии обороны Израиля, радикалы из сектора Газа за день выпустили по израильской территории не менее двухсот ракет. Как сообщает армейская пресс-служба, десятки из них были перехвачены системой ПВО «Железный купол». В ответ Израиль нанес удар по тридцати объектам движения ХАМАС в секторе Газа. О потерях стороны официально не сообщают.

Сегодняшние обстрелы со стороны Палестины неожиданностью для Израиля не стали, — на это обращает внимание израильский политолог Алекс Векслер.

Между тем, израильские военные закрыли сразу два КПП на границе с анклавом и упразднили зону для рыбной ловли для палестинцев у  побережья сектора Газа.



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