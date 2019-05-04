Сборная России проиграла второй матч подряд на Чешских хоккейных Играх

Россияне уступили команде Финляндии со счетом 1:3.

В этой встрече на лед впервые вышли игроки Вашингтона – Александр Овечкин , Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, но команде это не слишком помогло. Сценарий до крайности напоминал тот, по которому наши играли со шведами. Странные нарушения правил, игра в меньшинстве и пропущенные шайбы. К середине третьего периода финны реализовали три большинства, наши же ни одного, хотя по части штрафных минут был паритет. Трижды на скамейке для удаленных оказывались не защитники сборной России, а самый результативный форвард Никита Кучеров и два уделения стоили команде пропущенных шайб. Сборная России тоже отличилась в неравных составах. На последней минуте Александр Овечкин пробил финского голкипера фирменным броском при игре шесть на четыре.

Завтра сборная России закончит турнир матчем с командой Чехии, затем вернется в Москву и только потом вылетит в Словакию, на чемпионат мира.