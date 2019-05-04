Качественная нефть из России поступила по нефтепроводу Дружбу на Мозерский НПЗ в Белоруссии

Об этом сообщает российское министерство энергетики. Между тем, в Белнефтехиме эту информацию пока не подтверждают и ожидают поступления сырья не ранее воскресенья.

Проблемы с качеством нефти, поступающие из России по нефтепроводу Дружба, возникли во второй декаде апреля. В сырье было выявлено повышенное содержание хлоридов. Тогда ряд западных потребителей российской нефти, а также страны-транзитеры, отказались принимать сырье.