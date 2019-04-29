Израиль сегодня атаковал цели движения ХАМАС в секторе Газа

Это стало ответом на ракетный обстрел из этого палестинского анклава по территории Израиля. Армия обороны Израиля атаковала 30 объектов боевиков. Из сектора Газа было выпущено не менее 150 ракет. Десятки из них были перехвачены. Медицинские источники в Израиле сообщают о тяжелораненой израильтянке, в свою очередь, Аль-Джазира сообщает о гибели четырех палестинцев.

Сегодняшние обстрелы со стороны Палестины не стали для Израиля неожиданностью. Об этом «Эху Москвы» рассказал израильский политолог Алекс Векслер.

Сегодняшний обмен ракетными ударами стал первым за почти месяц затишья в этом регионе. Относительное затишье, которое продержалось в регионе больше месяца, сегодня было сорвано. Ракетный удар со стороны сектора Газа и ответное применение танков и авиации Израилем снова поставили под вопрос безопасность во всем регионе и в частности – на территории еврейского государства. Уже в этом месяце Тель-Авив должен принять международный песенный конкурс «Евровидение», однако состоится ли он – вопрос открытый. Как сообщает местная пресса, несмотря на тревожную обстановку, артисты уже прибывают в город. На сегодняшний день даже запланированы репетиции. Судя по социальным сетям представителя России – Сергея Лазарева, его команда также отправилась в Тель-Авив.

Власти Египта, которые регулярно выступают посредниками между сторонами конфликта, призвали сектор Газа не провоцировать эскалацию конфликта, а Израиль прекратить обстрел. Ранее сторонам удалось договориться о прекращении обстрелов и уменьшении размаха гражданских протестов в обмен на ослабление блокады, но теперь, вероятно, ситуация вернется к тому, с чего начинались переговоры. В частности, израильские военные блокировали все дороги, прилегающие к границе с сектором Газа.

Власти Египта, которые регулярно выступают посредниками между сторонами конфликта, призвали сектор Газа не провоцировать дальнейшее обострение в зоне конфликта.