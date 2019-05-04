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18:03, 04 мая 2019

Зеленский заявил, что он и его команда готовят ответные действия по вопросу получения гражданства РФ жителями Донбасса

Владимир Зеленский заявил, что он и его команда готовят ответные действия по вопросу получения гражданства России жителями Донбасса. Впрочем, решаться эта проблема будет только после его официального вступления в должность.

Избранный Президент Украины предложит парламенту страны назначить дату инаугурации на 19 мая. Она будет определена на заседании Верховной Рады 14 мая, заявил Владимир Зеленский после встречи со спикером Рады, главами фракций и депутатских групп. На ней присутствовали представители так называемых «фракций большинства», а также спикер Андрей Парубий, первый вице-спикер Ирина Геращенко и вице-спикер Оксана Сыроид. Зеленский считает, что говорить о предстоящем роспуске Рады пока рано, поскольку для этого еще нет полномочий. Однако новый президент пообещал, что как только с этим появится определенность – он проинформирует общественность.

ЦИК Украины 30 апреля официально признал Зеленского победителем президентских выборов. Он набрал более 73% проголосовавших во втором туре. Ранее Зеленский не исключил, что инициирует досрочный роспуск парламента в преддверии очередных выборов, которые пройдут в октябре этого года.

В Раде настаивают, что оснований для роспуска парламента на сегодняшний день не существует, а прекратить его полномочия после 27 мая по закону до выборов прекратить уже будет нельзя.



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