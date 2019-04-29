В российском посольстве в Минске не располагают информацией об  аресте двух россиян по делам о взяточничестве

В российском посольстве в Минске не располагают информацией об аресте двух россиян по уголовным делам о взяточничестве. Об этом, как передает ТАСС, заявил пресс-секретарь дипмиссии Алексей Маскалев. Ранее КГБ Белоруссии сообщил об аресте гендиректора «Белтелеком» Сергея Сиводедова и неназванного гражданина России, который дал ему взятку в 15 тысяч евро за содействие в поставках телекоммуникационного оборудования. Еще один россиянин был арестован по коррупционной статье в рамках дела бывшего замгоссекретаря Совбеза Белоруссии Андрея Втюрина.

Задержание белорусских чиновников связаны скорее с коммерческими, а не с политическими мотивами – такое мнение «Эху Москвы» высказал доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.

В свою очередь, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов уверен, что Андрея Втюрина отстранили из-за связей с Россией. Венедиктов сомневается, что Втюрина могут формально обвинить в передаче какой-либо информации России, потому что это стало бы позором для Белоруссии.

Имена задержанных россиян КГБ Белоруссии не уточняет.