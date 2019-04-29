Главным редактором журнала «Юность» назначен писатель и депутат Госдумы Сергей Шаргунов

Писатель, журналист, заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Сергей Шаргунов назначен главным редактором журнала «Юность». О том, какие преобразования ждут это издание, он рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Действительно я стал главным редактором этого журнала с легендарным именем и не менее легендарной эмблемой. И спасибо редакции, которая меня утвердила единогласно. Это ответственность, и это понимание того, что хотелось бы сделать, что-то не бесполезное для отечественной словесности», — сказал он.

С.Шаргунов отметил, что как руководитель, он постарается сохранить наследие журнала и в будущем сделать его ведущим литературным журналом, привлекая к работе не только известных писателей, но и новых авторов, «открывать новые имена».

«Хотелось бы сохранить то, что есть, постараться сделать журнал ярче и сильнее, а в будущем превратить в ведущий литературный журнал. Нам не хватает русского New Yorker. чтобы появлялось такое талантливое живое интересное — это и стихи, и проза, и очерки, потому что важно возродить жанр очерка, и литературная критика, и исторические изыскания, и, безусловно, полемика», — подчеркнул он.

В планы нового главного редактора, по его словам, входит проведение публичных литературных встреч, не только в Москве, но и в других городах России.

«А также проведение мастер-классов, чтобы новые молодые авторы знали, куда им прийти. Потому что очень часто они просто пребывают в неведении — что делать с собственным даром и с собственным опытом, который пытаются художественно осмыслить. В общем, задач много, не все произойдет моментально, но в любом случае, я настроен делать сильный и яркий литературный журнал», — заключил С.Шургунов.

«Юность» — литературно-художественный иллюстрированный журнал. Выходит в Москве с 1955 года. Журнал был основан по инициативе советского писателя Валентина Катаева, который стал первым главным редактором.