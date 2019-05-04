Рябков: Никакие угрозы новых американских санкций не остановят выгодное сотрудничество Москвы и  Тегерана

Никакие угрозы новых американских санкций не остановят выгодное сотрудничество Москвы и Тегерана, в том числе, в ядерной сфере. Об этом РИА заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков. Накануне Госдеп объявил, что может ввести санкции на дополнительное строительство на территории АЭС в Бушере и на вывоз обогащенного урана из Ирана в обмен на урановую руду. Кроме того, внешнеполитическое ведомство США потребовало от Тегерана отчитаться перед МАГАТЭ о прошлом военном аспекте своей ядерной программы.