В посольстве РФ в Минске не располагают информацией об  аресте двух россиян по уголовным делам о взяточничестве

В российском посольстве в Минске не располагают информацией об аресте двух россиян по уголовным делам о взяточничестве. Об этом, как передает ТАСС, заявил пресс-секретарь дипмиссии Алексей Маскалев. Ранее КГБ Белоруссии сообщил об аресте гендиректора «Белтелеком» Сергея Сиводедова и неназванного гражданина России, который дал ему взятку в 15 тысяч евро за содействие в поставках телекоммуникационного оборудования. Еще один россиянин был арестован по коррупционной статье в рамках дела бывшего замгоссекретаря Совбеза Белоруссии Андрея Втюрина.