Христиане могут быть наиболее преследуемой группой верующих

Такой вывод содержится в исследовании, проведенном по распоряжению главы британского МИДа Джереми Ханта.

Комиссия, которую возглавил епископ города Труро Филип Маунтстивен, утверждает, что гонения на христиан в некоторых регионах мира почти достигли уровня геноцида. Об этом пишет «Русская служба Би-би-си». По словам авторов промежуточного доклада, верующих заставляют массово уезжать из родных мест. В результате, как отмечается, христианство может быть полностью истреблено во многих странах Ближнего Востока. В качестве примера в докладе приведена ситуация в Ираке. В документе подчеркивается, что до 2003 года там проживали 1,5 млн христиан, в то время как сейчас их осталось 120 тысяч. В Палестине же, говорится в докладе, они составляют лишь 1,5% населения. Также авторы документа утверждают, что гонения есть и в Центральной Азии: по их словам, в Туркменистане были случаи, когда женщин, перешедших в христианство из ислама, похищали и заставляли выходить замуж за мужчин-мусульман. По мнению главы британского МИДа, подобная ситуация отчасти сложилась из-за излишней политкорректности.

Окончательный доклад, как ожидается, будет опубликован этим летом.