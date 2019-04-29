Израиль сегодня атаковал цели движения ХАМАС в секторе Газа

Это стало ответом на ракетный обстрел из этого палестинского анклава по территории Израиля. Армия обороны Израиля атаковала 30 объектов боевиков. Из сектора Газа было выпущено не менее 150 ракет. Десятки из них были перехвачены. Медицинские источники в Израиле сообщают о тяжелораненой израильтянке, в свою очередь, Аль-Джазира сообщает о гибели четырех палестинцев.

Сегодняшний обмен ракетными ударами стал первым за почти месяц затишья в этом регионе.

Сегодняшние обстрелы со стороны Палестины не стали для Израиля неожиданностью, системы ПВО были развернуты заранее и серьезного ущерба ракеты не нанесли. Об этом «Эху Москвы» рассказал политолог Алекс Векслер. Представители радикальных палестинских группировок сейчас участвуют в переговорах, возможно представители египетской армии убедят их в ближайшее время прекратить удары, — предположил Алекс Векслер.