В Челябинской области возбуждено уголовное дело в связи с убийством пяти человек, среди них – четырехлетний ребенок. Кровавая резня произошла в небольшом городке в двух сотнях километров от областного центра.

Трагедия произошла во дворе небольшого частного доме, в городе Нязепетровск. Жертвами стали двое мужчин, две женщины и мальчик дошкольного возраста. Погиб хозяин дома, его сожительница и друзья, которые пришли к ним в гости. У всех – ножевые ранения. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Местный новостной портал 74.ru сообщает, что убиты — 35-летний Марат и 26-летняя Анастасия, а также 31-летняя Лилия и ее сын. По данным издания последняя была матерью троих детей, она пришла в гости с четырехлетним ребенком и младенцем в коляске. Девушку и ее сына зарезали, а грудничка убийцы не тронули.

Суда по обстановке, накануне отмечали какой-то праздник, видны следы застолья. Одним из убитых стал мужчина 1988 года рождения, гость из Уфы. Тело одной из женщин – без одежды. О том, как идет расследование рассказал старший помощник руководителя Следственного управления по Челябинской области Владимир Шишков.

По данным местных СМИ, четырёхлетнему мальчику было нанесено не менее шести ножевых ранений. У матери, убитой вместе с ребенком осталось двое детей.

Следователи продолжают выяснять обстоятельства преступления.