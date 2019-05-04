В эти минуты в рамках еврохоккейтура Сборная России играет с  национальной командой Финляндии

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После двух периодов счет 2:0 в пользу финнов.
Рожденные 29 апреля
Поздравить…
Юрий Каннер
президент Российского еврейского конгресса
От карикатуры до трагедии
Каждый имеет право на собственную политическую позицию, и в американских СМИ ее не принято скрывать. Однако публикация явно антисемитских карикатур – это уже было за гранью…
Михаил Бобрышев
специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты
С законом о языке на Украине перегнули
Канада живёт с двумя языками – английским и французским, Швейцария с четырьмя (немецким, французским, итальянским и ротороманским), а в США, вы не поверите, вообще нет национального языка…
Открытые медиа
упрощаем доступ к общественно значимой информации
Почему громкое дело Марии Бутиной завершилось мягким приговором
Уже этой зимой россиянка должна выйти на свободу. В суде не удалось доказать, что ее действия нанесли серьезный ущерб США…
ведущий:
Дмитрий Быков
писатель, журналист
Дело в том, что да, Сталин отвратителен, но в целом (для многих) внешний мир настолько более враждебен, настолько более чужероден (это и сейчас у многих такой взгляд), что как бы лучше свой тиран, чем чужой нечеловек…
СерпомПо
Telegram-канал
Победители
Представьте себя, что в Германии полиция обрядилась в форму СС и гордо позировала на фото. Невозможно. Но в наших победных пустошах напялить одежу «русиш гестапо» не возбраняется…
В Ростовской области полицейские ко Дню Победы устроили фотосессию в форме сотрудников НКВД
В соцсетях критикуют инициативу ростовских полицейских. «Каратели уже не прячутся?» — пишут пользователи…
Кусок эфира
Сергей Марков: Им говорят: будешь антисемитом – мы тебя из фашистов-то выгоним
У людей оказалось, неприятие не только Порошенко, который понятно, ведет страну к катастрофе, но и всей генерации политиков, которые за 25 лет привели Украину к катастрофе…
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Путин: Россияне и украинцы только выиграют от общего гражданства
«У России и Украины много общего, договоримся», — сказал президент России…
гость:
Сергей Марков
политолог
Они делали ставку на Вакарчука. Но Вакарчук оказался слабоват и слился. Тогда они увидели с Зеленским. У них другая идея. Идея – чтобы Зеленский был Саакашвили-2...
ААВ-старший
Эхо Москвы
Мосгоризбирком в основном согласился с моим предложением
«По сложившейся доброй московской традиции прежде всего предполагается спросить самих москвичей, где они желали бы получить возможность для дистанционного голосования»...
Георгий Кунадзе
бывший замминистра иностранных дел России
Россия – Китай: горизонты сотрудничества
Для России Китай – единственный и незаменимый партнер, без тесного сотрудничества с которым во всех мыслимых и немыслимых формах ее нынешняя изоляция от внешнего мира станет близка к абсолютной…
Первомайская акция в Петербурге. Задержания
Несколько человек были задержаны ещё до начала акции…
Константин Косачев
председатель Комитета СФ по международным делам
Венесуэла сегодня. Две новости рядом
Иначе как политикой совершенно циничной и беспардонной, ниже плинтуса и вне международного права, равно как и за пределами элементарных человеческих приличий, уж извините за недипломатичность, я это не назову…
Максим Шевченко
журналист
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Колымские страхи Дудя
Весь фильм Дудя — это пропагандистский заказ, который идёт сверху…
Boeing 737 приводнился во Флориде
Все люди живы…
ведущий:
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
В Кремле думают, что они занимаются геополитикой. На самом деле там занимаются уголовщиной…
Дмитрий Болкунец
экономист
Лукашенко досрочно покинул саммит в Пекине
Причины очевидны. Не на пасхальную ночь в храм торопился Александр Григорьевич…
Заповедник. Зверские итоги недели
еженедельное сатирическое шоу DW
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Песня о новых налогах Медведева. Исполняет кремлевский хор
А народ – это налоги! За жилье и за дороги.
Скоро мы за вдох и выдох, и за мысли вычтем с вас!!!
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист