Избранный президентом Украины Владимир Зеленский предложит Раде проголосовать за проведение инаугурации 19 мая. Об этом сам Зеленский сообщил перед началом консультаций с руководителями парламентских фракций. Накануне в официальной газете «Правительственный курьер» были опубликованы результаты выборов президента Украины. В данном случае новоизбранный президент должен принести присягу до 2 июня включительно. Это позволит Зеленскому добиваться досрочных выборов в Раду.