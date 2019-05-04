По уточненным данным, за день из сектора Газа по территории Израиля было выпущено 150 ракет

Как сообщается в твиттере Армии обороны Израиля, десятки этих ракет были перехвачены системой «Железный купол». Как сообщают израильские медицинские источники, серьезное ранение получила 50-летняя женщина.

В ответ израильская армия нанесла удары по 30 целям палестинских боевиков в секторе Газа, также задействованы танки. Власти Израиля, включая премьера Биньямина Нетаньяху собираются на экстренное заседание в связи с новым витком эскалации.

Затишье в этом регионе продолжалось более месяца, а нынешнее обострение вновь ставит под вопрос безопасность проведения музыкального конкурса «Евровидение».