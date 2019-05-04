Субботнюю программу 27 тура чемпионата России по футболу открыли Урал и Спартак

Урал – один из самых неприятных для Спартака соперников в этом сезоне. В первом круге красно-белые проиграли в Москве, что стало основанием для изменений в клубе. Уже при Олеге Кононове Урал выбил Спартак из Кубка, лишив тем самым одной из целей сезона. Эта игра не изменила впечатления от спартаковской игры. Футболисты выглядели нервными и неуверенными в себе. Во втором тайме на левый фланг вышел Ташаев, который не мастерством, но старанием создал несколько моментов в атаке и выделялся на фоне коллег энтузиазмом, но гол забил не он. Фернандо подкараулил отскок и мощным ударом из-за штрафной пробил Годзюра. Бразилец забивает во втором матче подряд, но в отличие от игры с Рубином, этот удар принес Спартаку три очка 1-0.

Менее чем через полчаса Зенит в Грозном начнет матч против Ахмата. Если питерцы победят, а Локомотив потеряет очки с во встрече с Арсеналом, Зенит станет чемпионом уже сегодня.