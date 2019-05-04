Несколько крупных пожаров произошло в различных регионах России

В Оренбургской области возгорание произошло на площади более 100 гектаров и охватило два дачных поселка. На их территории, по данным МЧС, находится около 180 участков, сколько из них пострадало, пока не ясно. Большую часть охваченной пожаром площади составляют леса, также горит сухая трава. В Соль-Илецком городском округе Оренбуржья из-за случившегося объявлен режим ЧС. Огонь угрожает и населенному пункту Сартак в Хакасии. Там проживают 15 человек, по предварительным данным, причина – пал травы. В Хабаровском крае, тем временем, МЧС насчитало 25 природных пожаров, возникших в майские праздники, на площади более 2,5 тысяч гектаров. Часть из них уже локализована, однако огонь находится в непосредственной близости от населенных пунктов. А в селе Красногорск Сахалинской области стихией уничтожены 8 жилых домов. В них, по данным властей, проживали 20 семей. Администрация региона пообещала выплатить компенсации.

Пожары, по данным МЧС, в настоящий момент бушуют в 13 регионах страны.