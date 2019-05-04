Израиль начал наносить ответные удары по военным объектам в секторе Газа

Этим утром с палестинской территории было запущено около 90 ракет.

Израильская армия отвечает с помощью танков и авиации. Как сообщает пресс-служба вооруженных сил, истребители наносят удары по целям радикальных палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад». Поражено уже более десяти объектов. Атака продолжается.

Ранее сегодня из сектора Газа по израильской территории было выпущено 90 ракет. Десятки перехватила система противовоздушной обороны «Железный купол». Пока никакой информации о пострадавших в результате обстрела нет. Известно, что одна из ракет попала в жилой дом. Власти Египта, которые регулярно выступают посредниками между сторонами конфликта, оповестили палестинское движение ХАМАС о подготовке Израилем ответного удара. При этом в Каире предупреждают, что во избежание эскалации отвечать в свою очередь на действия Израиля не нужно.

Резкое обострение на границе сектора Газа началось на этой неделе после продолжавшегося почти месяц периода относительного затишья.