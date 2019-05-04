Избранный президентом Украины Владимир Зеленский предложит депутатам Рады проголосовать за проведение инаугурации 19 мая. «Это самый главный вопрос, и мы с него начнем», — сказал он журналистам в Киеве у здания парламента, куда прибыл для консультации с руководителями парламентских фракций.

Напомнмс, ранее в Верховную раду был внесен законопроект, в котором содержится эта дата. Проведение инаугурации ранее 27 мая позволяет избранному президенту распустить парламент, чего он не исключал в одном из своих выступлений.